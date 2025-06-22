Температура воздуха в выходные в Нижнем Новгороде опустится до +9 градусов

В предстоящие выходные, 21–22 июня, в Нижнем Новгороде ожидаются значительные изменения погоды. По прогнозу сервиса «Яндекс.Погода», температура воздуха резко снизится до +9 градусов, а в северных районах региона температура может опуститься до +4 градусов. Об этом написал сайт newsnn.ru.
Суббота будет сопровождаться сильными дождями, днем воздух прогреется лишь до +18 градусов. Холодная погода и проливные дожди сохраняются и в ночное время суток, когда температура упадет до +9 градусов.
Жителям и гостям города рекомендуется подготовить соответствующую одежду и зонт, чтобы комфортно пережить выходные дни.
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