Температура воздуха в выходные в Нижнем Новгороде опустится до +9 градусов

В предстоящие выходные, 21–22 июня, в Нижнем Новгороде ожидаются значительные изменения погоды. По прогнозу сервиса «Яндекс.Погода», температура воздуха резко снизится до +9 градусов, а в северных районах региона температура может опуститься до +4 градусов. Об этом написал сайт newsnn.ru .

Суббота будет сопровождаться сильными дождями, днем воздух прогреется лишь до +18 градусов. Холодная погода и проливные дожди сохраняются и в ночное время суток, когда температура упадет до +9 градусов.

Жителям и гостям города рекомендуется подготовить соответствующую одежду и зонт, чтобы комфортно пережить выходные дни.