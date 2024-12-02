Температура в Нижегородской области будет на три градуса теплее нормы до 10 декабря

Погода выше климатической нормы ожидается в первые дни зимы на территории Нижегородской области. Температура воздуха будет превышать средние значения на три градуса. Об этом сообщает сайт Newsnn.ru со ссылкой на синоптиков регионального Гидрометцентра.
По информации специалистов, такая погода продержится в области до 10 декабря. В первой декаде месяца ожидается от -2 до -4 градусов.
Обычно столбики термометров в это время показывают в регионе температуру от -5 до -7 градусов. Это было установлено в ходе наблюдений, проводившихся в период с 1991 года по 2020 год.
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