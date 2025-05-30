Тема здравоохранения стала главной на совещании Путина с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с постоянными членами Совета Безопасности. Главной темой обсуждения стали вопросы здравоохранения. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

«Обеспечение суверенитета, безопасности России, особенно связанное с обеспечением лекарственными препаратами, — вопрос не праздный в сегодняшних условиях», — сказал в начале мероприятия глава государства.

После приветственного слова Путин объявил о начале доклада профильного вице-премьера Татьяны Голиковой.

Оперативное совещание проходило в режиме видеоконференции. Его участниками стали премьер-министр Михаил Мишустин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, председатели Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, министр иностранных дел Сергей Лавров и директор СВР Сергей Нарышкин.

Ранее члены фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили лечить за счет государства всех россиян, которые страдают от редких заболеваний. По мнению лидера партии Сергея Миронова, из-за действующих правил, а также неравной обеспеченности препаратами регионов, не все пациенты имеют равный доступ к лечению