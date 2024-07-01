Тело мультипликатора Вершининой нашли в квартире в Москве
Одна из создательниц «Крошки Енота» Вершинина умерла в возрасте 99 лет
Известная художница-мультипликатор Елена Вершинина умерла на 100-м году жизни в Москве. Тело женщины обнаружили 30 июня в ее квартире, сообщил Пятый канал.
По предварительным данным, смерть наступила в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности. По данному факту проводят проверку.
Вершинина участвовала в создании более 60 мультфильмов, среди которых «Крошка Енот», «Приключения Мюнхгаузена», «Кентервильское привидение», «Три толстяка» и многих других.
Художница родилась в 1924 году в семье главного маршала авиации СССР и героя Великой Отечественной войны Константина Вершинина.
Она училась в Московском художественном училище памяти 1905 года, а также закончила курсы художников-мультипликаторов при киностудии «Союзмультфильм». Там Вершинина работала до 1979 года.