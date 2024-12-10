Телевизионный обозреватель Мельман поддержал идею создания нового семейного телеканала в России

Телевизионный обозреватель Александр Мельман в беседе с ИА НСН поддержал предложение зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой создать в России новый семейный телеканал.

Собеседник пока не понимает, чем новый телеканал будет отличаться от уже имеющихся, при это он поддерживает его создание.

«Поддерживаю появление нового телеканала. На мой взгляд, он должен быть государственным. Если нужны будут частные инвесторы, их, безусловно, подключат по просьбе выше», — сказал Мельман.

Ранее депутат Яна Лантратова обратилась к главе Минцифры с предложением создать новый федеральный семейный телеканал. Политик считает, что он мог бы стать «важным инструментом воспитания молодежи в соответствии с традиционными ценностями».