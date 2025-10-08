Телеведущий Арутюнян поделился советами, как избежать встречи с летучими мышами

Жители Москвы и Подмосковья сталкиваются с проблемой нашествия летучих мышей. Телеведущий и популяризатор науки Ос Арутюнян в интервью радио Sputnik поделился советами, как избежать встречи с этими созданиями и обезопасить себя.

Чтобы предотвратить проникновение летучих мышей в жилье, эксперт рекомендует закрывать окна или тщательно их занавешивать. По словам Оса Арутюняна, для мышей дом становится убежищем, где можно переждать холода и подготовиться к зимней спячке.

Если мышь все же залетела в помещение, важно не паниковать. Ее следует аккуратно поймать, не используя руки, чтобы избежать травм и риска заражения болезнями, такими как бешенство. После поимки мышь нужно вынести на улицу и выпустить, а используемые предметы тщательно продезинфицировать.

«Наволочку мышь не прокусит. Не надо ее через наволочку хватать руками. Надо просто собрать края этой наволочки в мешочек и вынести ее. Лучше с ней не контактировать руками, телом вообще, потому что это опасно», — заключил телеведущий.