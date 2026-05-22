Телеведущая Сурова предложила усилить контроль за качеством еды в больницах

Телеведущая и автор кулинарных книг Мария Сурова предложила усилить контроль за работой поваров в больницах. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» .

По словам эксперта, такие меры помогут улучшить качество еды в медучреждениях. Сурова поделилась своим опытом пребывания в больнице.

«Пюре, которое там принесли, было приготовлено с нарушением технологии: оно было кислым, возможно, картофель долго лежал в воде. Простая отварная курица и рис могут быть приготовлены очень вкусно», — отметила ведущая.

Она добавила, что многие организации могли бы больше уделять внимания качеству приготовления пищи.