Телеведущая Михейчик: сериалы формируют ложные ожидания у женщин

Телеведущая Маруся Михейчик поделилась своими наблюдениями о влиянии современных сериалов на женскую аудиторию в беседе с «ФедералПресс» .

По ее мнению, киноиндустрия создает иллюзии идеальных отношений, где отрицательные персонажи превращаются в заботливых партнеров.

«Сценаристы точно знают, что зрители любят красивые истории. „Богатый и загадочный герой с тяжелым прошлым, эмоциональные качели, безумная страсть, драматические расставания — но в финале обязательно хэппи-энд“», — рассказывает Михейчик.

Такие сериалы формируют у зрителей нереалистичные ожидания от отношений. Героини сталкиваются с токсичными партнерами, но благодаря своей любви превращают их в идеальных мужчин. Однако в реальности абьюзеры не меняются по щелчку пальцев.

Михейчик подчеркивает, что ответственность за личную жизнь лежит на самих зрителях. Сценаристы и продюсеры просто создают прибыльный контент на основе запросов аудитории. Телеведущая призывает перестать жить в иллюзиях и осознать, что реальная жизнь отличается от сериала.