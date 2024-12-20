Телеведущая Анастасия Барашкова-Ионина: для съемки серьезных тем лучше выбирать строгие образы

Работа в кадре требует не только профессиональных навыков, но и умения правильно себя подать. Ведущая телеканала «Муз-ТВ» Анастасия Барашкова-Ионина поделилась с «ФедералПресс» рекомендациями, которые помогут оставаться на высоте перед камерой.

Чтобы определить наиболее выигрышный ракурс, нужно экспериментировать. Можно установить камеру, записать себя с разных сторон и выбрать тот вариант, который выглядит естественно и привлекательно. У каждого человека есть асимметрия лица, поэтому найти «рабочую сторону» крайне важно. Даже мировые звезды используют этот подход, годами оттачивая умение «держать лицо» перед камерой, сообщила собеседница.

Одежда для съемки зависит от формата: для серьезных тем подойдут строгие образы, для развлекательных — более легкие и яркие. Нужно избегать цветов, сливающихся с фоном, и учитывать особенности фигуры, чтобы выглядеть гармонично.

Кадр «съедает» половину макияжа, поэтому он должен быть четким и выразительным. Стоит избегать блестящей кожи и трендовых «сияющих» текстур, которые могут выглядеть как жирный блеск. Лучше умеренно, но качественно выделить форму лица, губы и глаза, заключила телеведущая.