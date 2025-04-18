Телерадиокомплекс «Орфей» одновременно отпразднует годовщины трех творческих коллективов

Известный Академический хор русской песни радиостанции «Орфей» готовится отметить свое восьмидесятилетие в конце апреля. О планах значимой даты рассказал художественный руководитель и главный дирижер коллектива Николай Азаров. Его слова передала «Вечерняя Москва».

В этом году телерадиокомплекс «Орфей» одновременно празднует годовщины трех своих творческих коллективов. Празднование пройдет в форме трех концертов, приуроченных к юбилейному событию. Первый концерт состоится 29 апреля в Театре эстрады, второй — 4 ноября в Концертном зале имени Чайковского, третий — 16 ноября в Филармонии-2. Каждый из них станет частью большого праздничного мероприятия, посвященного нашему знаменательному юбилею.

На вопрос, что Азаров думает о будущем российского хорового искусства, он ответил, что смотрит на будущее хорового дела сдержанно оптимистично. Отечественное хоровое творчество сохраняется благодаря усилиям энтузиастов и профессионалов своего дела. Коллективы высокого международного уровня продолжают существовать и успешно выступать как в столице, так и в Санкт-Петербурге, сказал он.