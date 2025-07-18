Телекритик Горбунов отметил, что шоу о звездах теряют популярность из-за роста спроса на патриотические программы

Последние годы показывают, что передачи о звездах, покинувших Россию, теряют популярность. Проекты, посвященные светским новостям, не попадают даже в топ-20 по данным Mediascope. Ситуацию прокомментировал телекритик Александр Горбунов в разговоре с «Абзацем» .

«Тема "желтизны" так или иначе всегда была интересна зрителю. Но она уже приелась, надоело смотреть. Тем более подача информации там обычно только с одной точки зрения. Время сильно изменилось. Мне кажется, люди стали больше задумываться о себе и близких, чем о "небожителях". Тема звезд уже себя исчерпала, я думаю, что интерес к ней уже не возобновится – каждый зритель сделает для себя выводы безо всяких программ», — отметил специалист.

Сейчас, по мнению эксперта, зрителям интереснее социальные и патриотические программы. За последние 10 лет количество передач о знаменитостях уменьшилось. Возможно, это связано с развитием интернета: знаменитости сами выкладывают информацию о себе в соцсети, и поклонникам не нужны посредники.