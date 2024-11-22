Телеканал «Звезда»: врачи смогли удалить редчайшую аневризму у матери двойняшек из Москвы

Специалисты перинатального центра имени Савельевой провели уникальную операцию по удалению аневризмы у женщины, родившей двойняшек. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Аневризма появилась у женщины во время беременности. Само по себе это явление редкое, к тому же из-за нее был поражен питающий матку сосуд. Поэтому удаление было невозможным во время беременности.
Врачи наблюдали за здоровьем женщины и смогли довести ее до 33 недель беременности. Только после этого малышей приняли с помощью кесарева сечения, а их маму — прооперировали. Все прошло успешно, здоровью женщины и малышей ничто не угрожает.
Мособлдума напомнила о работе 49 кабинетов психологических консультаций
Школа № 1 в Чехове отметила 60-летний юбилей
Футболки с надписью «Крепкий Орешник» распродали на Ozon менее чем за сутки
Машинист насосной станции в Чехове напомнила правила утилизации отходов
Ремонт фасада дома № 17 в ЖК «Зеленые Аллеи» завершат к концу года
Незаконные граффити и рекламу убрали на дорогах еще в 6 округах Подмосковья
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте