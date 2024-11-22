Телеканал «Звезда»: врачи смогли удалить редчайшую аневризму у матери двойняшек из Москвы

Аневризма появилась у женщины во время беременности. Само по себе это явление редкое, к тому же из-за нее был поражен питающий матку сосуд. Поэтому удаление было невозможным во время беременности.

Врачи наблюдали за здоровьем женщины и смогли довести ее до 33 недель беременности. Только после этого малышей приняли с помощью кесарева сечения, а их маму — прооперировали. Все прошло успешно, здоровью женщины и малышей ничто не угрожает.