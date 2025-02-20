Телеканал «Звезда»: скачивать приложения нужно только из проверенных источников

Эксперт по информационной безопасности Владимир Ульянов рассказал телеканалу «Звезда» , что при установке сомнительных приложений, которые могут красть информацию, пользователь фактически разрешает им использовать свои данные.

По словам эксперта, при загрузке новых программ важно соблюдать осторожность и скачивать их только из проверенных источников, то есть — из официальных магазинов приложений. Дело в том, что даже в этих магазинах иногда попадаются потенциально небезопасные программы.

Опасные приложения могут попасть в рекомендации от злоумышленников или размещаться в тематических группах в социальных сетях. Кроме того, ссылки на вредоносные программы могут находиться в открытом доступе в интернете.

Ульянов подчеркнул важность внимательности пользователей при выборе устанавливаемых приложений.