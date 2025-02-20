Телеканал «Звезда»: скачивать приложения нужно только из проверенных источников

Эксперт по информационной безопасности Владимир Ульянов рассказал телеканалу «Звезда», что при установке сомнительных приложений, которые могут красть информацию, пользователь фактически разрешает им использовать свои данные.
По словам эксперта, при загрузке новых программ важно соблюдать осторожность и скачивать их только из проверенных источников, то есть — из официальных магазинов приложений. Дело в том, что даже в этих магазинах иногда попадаются потенциально небезопасные программы.
Опасные приложения могут попасть в рекомендации от злоумышленников или размещаться в тематических группах в социальных сетях. Кроме того, ссылки на вредоносные программы могут находиться в открытом доступе в интернете.
Ульянов подчеркнул важность внимательности пользователей при выборе устанавливаемых приложений.
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