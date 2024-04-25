Телеканал «Звезда»: Петербургские медики разработали новый способ заживления тяжелых ран с пересадкой кожи | 360°

Общество 25 апреля 2024, 11:25 Телеканал «Звезда»: Петербургские медики разработали новый способ заживления тяжелых ран с пересадкой кожи

Читать 360 в

Врачи военно-медицинской академии Кирова в Санкт-Петербурге разработали новый препарат из человеческой пуповины для заживления тяжелых ран. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Препарат наносят на поврежденные участки кожи при каждой перевязке. Врачи максимально убирают из пуповины сосуды и подвергают нужную часть воздействию агента, который открепляет клетки. Готовый препарат может быть как в виде сухого порошка, так и особого гидрогеля.

Реклама

Отмечается, что специалисты военно-медицинской Академии уже оформили патент на уникальную разработку.