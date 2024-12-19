Телеканал «Звезда» отправил более 100 килограммов гуманитарной помощи воспитанникам Дома ребенка в Брянской области

Маленькие жители учреждения получили теплую одежду, обувь, игрушки и средства личной гигиены. Такая поддержка оказывается ребятам, оставшимся без родителей, ежемесячно на протяжении последних семи лет.

«Мы делаем все возможное, чтобы найти им новую семью. Пока они живут у нас, окруженные теплом, уютом и заботой. Здесь также находятся дети из семей, столкнувшихся с трудностями», — поделилась главный врач Центра помощи детям Мария Ревенок.

Сегодня в Карачевском центре проживает более 30 малышей. Сюда принимают детей со всей области в возрасте от рождения до семи лет. Основное направление работы Дома малютки — уход за детьми с задержками в развитии, заболеваниями нервной и сердечно-сосудистой систем, а также нарушениями опорно-двигательного аппарата.