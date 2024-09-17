Телеканал «Санкт-Петербург»: собак-проводников начинают обучать командам с восьми месяцев

В России есть всего две школы собак-проводников, где осуществляется большой отбор. Туда поступают щенки с трех месяцев, рассказала телеканалу «Санкт-Петербург» председатель общественного совета по работе с владельцами собак-проводников Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых Алла Пелешева.
Уже с восьми месяцев собак начинают обучать командам: они проходят общий курс дрессировки. В обучении участвуют восточноевропейская овчарка, немецкая овчарка, голден ретривер и лабрадор-ретривер.
Как пояснила журналистам Пелешева, собаки-проводники должны находиться с незрячими всегда и везде — в самолете, в поезде, в магазине. Обычно животные ходят без намордников, поскольку в их работу входит подъем предметов, добавила она.
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