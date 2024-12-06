Телеканал «Санкт-Петербург»: россиян призвали не покупать искусственные елки с острым химическим запахом

Искусственные елки, которые имеют острый химический запах, не стоит приобретать для украшения дома. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» сообщил эксперт Максим Карпов.

Елка, изготовленная из дешевых материалов, будет токсичнее чем та, что стоит дороже. Кроме того, химический запах от изделия со временем не выветривается.

«Если елка из качественных материалов, все нормально сделано, то два-три дня легкий запах будет», — отметил собеседник.

Карпов призвал россиян не покупать елки на маркетплейсах. Он объяснил, что в реальности внешний вид главного новогоднего символа может сильно отличаться. У покупателя не будет возможности проверить, есть у елки химический запах или нет.