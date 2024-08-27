Телеканал «Санкт-Петербург»: перед тем, как брать собаку из приюта, хозяин должен учесть материальные затраты

Телеканал «Санкт-Петербург» перечислил факторы, которые нужно учесть перед тем, как брать собаку из приюта домой.

Новый хозяин питомца должен подумать о материальных и моральных затратах и физической нагрузке, с которыми ему придется столкнуться. Также важно понимать, что во время переезда животное будет испытывать стресс и вредничать. Специалисты советуют проявлять спокойствие и окружить питомца максимальной заботой.

Как правило, адаптация на новом месте длится около полугода, рассказали кинологи.

Что касается дрессировки, научить собаку командам можно в любом возрасте.

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