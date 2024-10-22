Телеканал «Санкт-Петербург»: лучшие осенние фото получатся в Измайловском саду и Лахта Центре

В Петербурге стоит золотая осень, и это самое время для того, чтобы устроить красивую фотосессию. О лучших локациях в Северной столице рассказал сайт телеканала «Санкт-Петербург».
В частности, можно начать с Измайловского сада. Там находится арт-объект, в котором можно сфотографироваться, как в зеркале, на фоне желтой листвы.
Еще одним подходящим местом для фотосессии будет Лахта Центр. Там находятся красивые видовые качели, с которых открывается обзор на Петровский фарватер. При правильно выбранных ракурсах получаются незабываемые снимки.
Массовое отравление в детсаду Петербурга стало поводом для уголовного дела
Маск заявил об обострении конфликта на Украине из-за Южной Кореи
Еще 30 новых машин передали коммунальным предприятиям Подмосковья
Конкурс пианистов пройдет в детской школе искусств в Воскресенске 14 ноября
Фейк: общемировой интерес к участию в БРИКС начал снижаться
Якутская пенсионерка почти ослепла после удара стулом на встрече одноклассников
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте