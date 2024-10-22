Телеканал «Санкт-Петербург»: лучшие осенние фото получатся в Измайловском саду и Лахта Центре

В Петербурге стоит золотая осень, и это самое время для того, чтобы устроить красивую фотосессию. О лучших локациях в Северной столице рассказал сайт телеканала «Санкт-Петербург» .

В частности, можно начать с Измайловского сада. Там находится арт-объект, в котором можно сфотографироваться, как в зеркале, на фоне желтой листвы.

Еще одним подходящим местом для фотосессии будет Лахта Центр. Там находятся красивые видовые качели, с которых открывается обзор на Петровский фарватер. При правильно выбранных ракурсах получаются незабываемые снимки.