Телеканал «Санкт-Петербург»: абонемент «Экскурсионная Гатчина» поможет попасть в Гатчинский парк без очереди
Чтобы попасть в Гатчинский парк без очереди, необходимо приобрести абонемент «Экскурсионная Гатчина». Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказали в АО «СЗППК».
Абонемент включает в себя проезд в пригородном поезде «туда и обратно» и посещение Гатчинского дворца и парка, написала газета «Петербургский дневник».
Билет также предоставляет возможность посещения павильона Венера и Березового домика в хорошую погоду.
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