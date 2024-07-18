Телеканал «Санкт-Петербург»: абонемент «Экскурсионная Гатчина» поможет попасть в Гатчинский парк без очереди

Чтобы попасть в Гатчинский парк без очереди, необходимо приобрести абонемент «Экскурсионная Гатчина». Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказали в АО «СЗППК».

Абонемент включает в себя проезд в пригородном поезде «туда и обратно» и посещение Гатчинского дворца и парка, написала газета «Петербургский дневник».

Билет также предоставляет возможность посещения павильона Венера и Березового домика в хорошую погоду.

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