Телеканал RT Balkan начал вещание из Белграда

Информационный телеканал RT Balkan начал круглосуточное вещание на сербском языке. В эфире будут транслироваться новости, аналитические программы, актуальные интервью, а также документальные фильмы.

Новостной студийный комплекс нового канала располагается в Белграде.

«Мы страшно счастливы, что, несмотря на все санкции, несмотря на то, что наш голос зажимают везде, где только можно, здесь, в Сербии, в Европе, мы будем вещать», — отметила главный редактор RT Маргарита Симоньян и поздравила коллектив RT Balkan с открытие вещания.

Телеканал RT Balkan будет освещать самые важные региональные и мировые события с альтернативной точки зрения.