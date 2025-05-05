Телеканал RT анимировал архивные снимки 1945 года при помощи нейросетей
Телеканал RT при помощи нейросетей анимировал архивные снимки 1945 года.
Благодаря этому зрители могут ощутить атмосферу Победы так, словно стали свидетелями тех событий 80 лет спустя.
На кадрах можно увидеть эмоции советских солдат — радость от встречи с близкими и всеобщее ликование в этот великий день.
Также на RT вышел ролик с участием Шарля де Голля, в котором экс-президент Франции рассказал, кто на самом деле одержал победу над нацистской Германией.
Уголовное дело о применении насилия к сотрудникам ДПС в Лотошине направили в суд
Глава Раменского округа проверил состояние двора на Крымской улице
Сотрудники МЧС устранят последствия непогоды еще в 6 округах Подмосковья
Подмосковным ветеранам напомнили о бесплатном такси
Именную табличку установили на доме ветерана Риммы Дорофеевой в Орехово-Зуеве
Трамп допустил уступки территорий России для прекращения конфликта на Украине
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте