Телеканал RT анимировал архивные снимки 1945 года при помощи нейросетей

Телеканал RT при помощи нейросетей анимировал архивные снимки 1945 года.

Благодаря этому зрители могут ощутить атмосферу Победы так, словно стали свидетелями тех событий 80 лет спустя.

На кадрах можно увидеть эмоции советских солдат — радость от встречи с близкими и всеобщее ликование в этот великий день.

Также на RT вышел ролик с участием Шарля де Голля, в котором экс-президент Франции рассказал, кто на самом деле одержал победу над нацистской Германией.

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