Телеканал 360.ru запустил новый социальный проект «Родителей в школу!», который поможет поколениям отцов и детей быть на одной волне. Взрослых, например, обучат современному сленгу и мемам.

Спикерами проекта стали популярные артисты и блогеры, которые в игровой форме объяснили старшему поколению значение новых слов, а также рассказали о музыкальных и игровых трендах.

«Я всегда за то, чтобы разные поколения понимали друг друга. Как лучше сделать так, чтобы вы друг друга понимали? Интересоваться тем, чем интересуется другое поколение», — поделилась Карина Кросс.

Она особенно отметила любовь, с которой родители учили непонятные им слова, чтобы быть ближе к детям.

«Когда ты на одной волне [с ребенком], ты становишься с ним другом, и он может тебе доверить какой-то секрет, который до этого мог не рассказать», — подчеркнул Леша Янгер.

Экзамен после окончания образовательного интенсива сдали все участники. Им вручили сертификаты. Видеоуроки скоро появятся на площадках 360.ru.