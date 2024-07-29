Телеканал 360.ru запустил новый социальный проект «Родителей в школу!»

Фото: Телеканал «360»

Телеканал 360.ru запустил новый социальный проект «Родителей в школу!», который поможет поколениям отцов и детей быть на одной волне. Взрослых, например, обучат современному сленгу и мемам.

Спикерами проекта стали популярные артисты и блогеры, которые в игровой форме объяснили старшему поколению значение новых слов, а также рассказали о музыкальных и игровых трендах.

«Я всегда за то, чтобы разные поколения понимали друг друга. Как лучше сделать так, чтобы вы друг друга понимали? Интересоваться тем, чем интересуется другое поколение», — поделилась Карина Кросс.

Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Она особенно отметила любовь, с которой родители учили непонятные им слова, чтобы быть ближе к детям.

«Когда ты на одной волне [с ребенком], ты становишься с ним другом, и он может тебе доверить какой-то секрет, который до этого мог не рассказать», — подчеркнул Леша Янгер.

Экзамен после окончания образовательного интенсива сдали все участники. Им вручили сертификаты. Видеоуроки скоро появятся на площадках 360.ru.

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