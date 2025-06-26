Телеканал 360.ru удостоили премии за социальный проект

В Москве наградили лауреатов премии «Лучшие ESG проекты России». Среди победителей — и телеканал 360.ru с благотворительным проектом «Цирк детям», получивший награду в номинации «Социально-ответственные СМИ».

Каждый год в рамках этого проекта команда канала дарит праздник детям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

«Мне кажется, мы с успехом его прошли. И будем продолжать еще и в следующем году», — подчеркнула бренд-менеджер 360.ru Елизавета Романова.