Телеканал 360.ru удостоили премии за социальный проект

Фото: 360.ru

В Москве наградили лауреатов премии «Лучшие ESG проекты России». Среди победителей — и телеканал 360.ru с благотворительным проектом «Цирк детям», получивший награду в номинации «Социально-ответственные СМИ».

Каждый год в рамках этого проекта команда канала дарит праздник детям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

«Мне кажется, мы с успехом его прошли. И будем продолжать еще и в следующем году», — подчеркнула бренд-менеджер 360.ru Елизавета Романова.

Фото: 360.ru
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Фото: 360.ru
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Всего на участие в премии поступило более 700 заявок от претендентов, реализующих инициативы в области устойчивого развития. В суперфинал прошел 61 проект. За каждой наградой — большая история добрых дел.

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