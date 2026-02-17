Telegram в России обещают полностью заблокировать с 1 апреля

Baza: Telegram в России полностью заблокируют с 1 апреля

Telegram могут полностью заблокировать в России с 1 апреля, заявляют источники телеграм-канала Baza . С 11 февраля мессенджер начали замедлять, но на этом, судя по всему, Роскомнадзор останавливаться не будет.

«С 1 апреля РКН приступит к тотальной блокировке мессенджера по аналогии с Instagram* и Facebook*», — утверждают собеседники Baza.

Мессенджер будет недоступен на всей территории России. Планируется, что прогружаться приложение не будет ни через стационарные интернет-системы, ни через мобильные сети.

В Роскомнадзоре информацию источников телеграм-канала пока не комментировали.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.