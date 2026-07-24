Технологию нейроголоса протестировали в поездах Арбатско-Покровской линии

Специалисты подготовили 105 аудиосообщений для поездов Арбатско-Покровской линии с помощью сервиса синтеза речи. Тестирование запустили в двух составах с 24 июля.

Аудиозаписи невозможно отличить от тех, что создали дикторы: специалисты добавляют в них паузы, чтобы выделить смысловые акценты. Поэтому они звучат узнаваемыми голосами, в привычном для пассажира стиле.

Инновационные аудиосообщения на Арбатско-Покровской линии озвучивают информацию о 22 станциях и 10 пересадках на другие линии метро, Московское центральное кольцо и Московский центральный диаметр.

«Технологию нейроголоса уже работает в первом в мире полностью беспилотном трамвае, на Сокольнической и Замоскворецкой линиях метро, а теперь еще и на Арбатско-Покровской. В будущем технологию будем применять на других линиях метро и за его пределами», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.