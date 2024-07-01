Технолог Викторов: спрос на черную икру среди россиян связан с возросшими объемами производства

Продажи черной икры в 2024 году выросли на 9%. К повышенному спросу среди россиян привели возросшие объемы производства, сообщил технолог, основатель компании по производству черной икры А-ИКРА Ярослав Викторов в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, также удалось «обелить» рынок, что положительно сказалось на ценах. Так, за счет внедрения системы «Меркурий» в 2018 году и системы «Честный знак» этой весной продажи сумели вывести из серой зоны.

При этом Россия утратила свои позиции по экспорту, сегодня по продажам черной икры в мире лидируют Польша, Китай и Иран.