Технолог Суслянок отметил, что малина сохраняет свежесть не больше двух-трех дней после мытья

Малина считается одной из самых деликатных ягод. Структура ягоды довольно хрупкая: каждая костянка соединена тонкими волокнами, поэтому малина требует аккуратного обращения при мытье. Об этом рассказал сайту Life доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Георгий Суслянок.
По словам эксперта, среди основных ошибок при мытье малины — сильный напор воды, замачивание и использование горячей воды. Высокая температура может привести к размягчению ягод. Также важно аккуратно перекладывать малину, чтобы не повредить.
Суслянок подчеркнул, что после мытья малина сохраняет свежесть не более двух-трех дней. Плотные ягоды подходят для заготовок, а мягкие лучше съесть сразу, подытожил эксперт.
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