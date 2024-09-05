Технолог Щетинина: качественный сыр должен включать молоко, закваску и сычужный фермент

Доктор технических наук Елена Щетинина перечислила признаки качественного сыра. Об этом сообщил сайт « Аргументы и факты ».

Специалист посоветовала обращать внимание на состав продукта. Среди обязательных ингредиентов — молоко, закваска, сычужный фермент, хлористый кальций и соль. Некоторые компоненты могут меняться в зависимости от вида сыра.

По словам технолога, еще один показатель качества — капельки жира, выступающие на сыре после хранения при комнатной температуре, добавили «Известия».