Технолог Румянцева посоветовала покупать лосось ярко-оранжевого цвета

Технолог Людмила Румянцева рассказала, как выбрать идеальный лосось для засолки. Важно обращать внимание на рыбу с ярко-оранжевым цветом, отметила эксперт в беседе с Life.

По ее словам, качественный продукт имеет приятный морской аромат. А вот сильный запах аммиака — тревожный сигнал.

Румянцева также рекомендовала покупать лосось с упругой текстурой. Рыбы с мягкой и липкой консистенцией лучше избегать.

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