Технолог Румянцева: подписка на заведение в Сети поможет сэкономить до 50% при покупке продукции

Технолог Людмила Румянцева рассказала, как избежать серьезных трат при желании полакомиться роллами. Конечная стоимость зависит от ингредиентов, напомнила эксперт в беседе с Life .

Самым дорогим она назвала свежую рыбу. По словам эксперта, более дешевой альтернативой станут морепродукты. Они помогут снизить цену на блюдо, при этом сохранив вкусовые качества.

«Всем известное правило рынка — чем больше товара вы купите, тем ниже будет его цена. Здесь принцип такой же: чем больше будет та порция, которую вы закажете, тем выгодней будет средняя стоимость одного ролла», — добавила специалист.

Она также посоветовала подписаться на любимые заведения в социальных сетях или скачать соответствующее приложение. Такой подход позволит не пропустить акции, в рамках которых предлагаются скидки до 50% и даже вкусные подарки.