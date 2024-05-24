Технолог Новикова посоветовала россиянам в летний период регулярно пользоваться кремами с SPF

Технолог-разработчик косметических средств Анастасия Новикова в беседе с «Газетой.Ru» призвала россиян в летний период регулярно использовать крем с SPF.

По словам эксперта, UVA-длинноволновые лучи глубоко проникают в кожу, являясь главной причиной фотостарения. Профессиональный крем не только защитит кожу от солнца, но и продлит ее упругость. Важно, чтобы в состав косметики входили антиоксиданты, написал сайт kp.ru.

В состав хорошего крема также должны быть включены витамины A, E, C и аминокислоты. Увлажнять кожу и успокаивать ее после солнца можно термальной водой или мистами, добавила Новикова.