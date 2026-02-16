Технолог Николаева напомнила, что при нагревании мед теряет значительную часть полезных свойств

Кандидат технических наук, доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Юлия Николаева рассказала Life.ru , что свежий мед содержит не только сахарозу, но и ферменты, витамины, аминокислоты и антиоксиданты.

По словам эксперта, продукт оказывает антибактериальное, противовоспалительное и иммуномодулирующее действие. Однако при нагревании выше 40–45 градусов полезные свойства меда начинают снижаться.

«Это связано с химическим составом продукта», — объяснила технолог.

Если температура превышает 100 градусов, образуются продукты распада сахаров, в том числе 5-гидроксиметилфурфурол (HMF), который в больших количествах может быть токсичным.