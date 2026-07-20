Технолог Муранова посоветовала выбирать молочное или нюдовое покрытие для сохранности маникюра в отпуске

Чтобы маникюр оставался аккуратным на протяжении всего отпуска, стоит уделить внимание подготовке заранее. Тренер-технолог Екатерина Муранова в беседе с «Газетой.Ru» порекомендовала делать маникюр с молочным, полупрозрачным или нюдовым покрытием перед поездкой.

По словам эксперта, море, солнце и песок могут сократить срок носки покрытия. Чтобы маникюр сохранил аккуратный вид до возвращения домой, подготовку лучше начать еще до поездки. Для отпуска оптимальна короткая или средняя длина ногтей, отметил KP.RU.

Если поездка продлится две-три недели, практичнее сделать молочное, полупрозрачное розовое или нюдовое покрытие. По мере отрастания граница у кутикулы будет менее заметной, и маникюр дольше сохранит опрятный вид.

Как сообщает Life.ru, этой летом в тренде сдержанная элегантность. Молочные и нюдовые оттенки, подобранные под тон кожи, лидируют в цветовой гамме. Такие цвета помогают создать образ идеального маникюра, который выглядит естественно и утонченно.