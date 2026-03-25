Технолог Манаенко рассказала, что зумеры стали чаще покупать магниевую воду для борьбы со стрессом

Молодые люди все чаще покупают магниевую воду для борьбы со стрессом, рассказала «Газете.Ru» главный технолог АО «Кавминводы» Виктория Манаенко.

«Молодежь воспринимает воду как „магниевую водичку“ для домашней самореабилитации после сильного напряжения, эмоциональных травм, а также для омоложения», — подчеркнула Манаенко.

Зумеры используют минералку двумя способами: пьют, чтобы успокоиться, и принимают с ней ванны. Магниевые ванны известны своим свойством снимать мышечное напряжение, а благодаря повышенному содержанию магния в качественной минеральной воде из природного источника, успокоительный эффект усиливается.

Кроме того, технолог обратила внимание на новый тренд среди зумеров-биохакеров — охлажденные магниевые ванны со льдом. Этот метод быстро взбодрить и омолодить организм пришел от мировых звезд и атлетов, таких как Павел Дуров, Ким Кардашьян, Леди Гага, Андрей Дороничев и Криштиану Роналду. Для биохакеров ледяные ванны — способ «перезагрузить» нервную систему и мгновенно привести организм в тонус.