Технолог Кузнецова предупредила о возможном содержании большого количества нитратов в крупной малине

Малина — ягода, которую сложно перевозить, поэтому ее часто обрабатывают химическими средствами для защиты от вредителей и болезней. Как выбрать качественные плоды, рассказала технолог и старший преподаватель кафедры пищевой безопасности РОСБИОТЕХа Ксения Кузнецова в беседе с Ura.ru .

Специалист посоветовала обращать внимание на внешний вид. Ягоды должны быть умеренных размеров, без повреждений, с легким бархатным эффектом. Крупные плоды — признак высокой концентрации нитратов и стимуляторов роста.

Зеленые чашелистики указывают на то, что малина была собрана недавно, а сухие хвостики — на долгое хранение. Дно контейнера должно быть сухим, чтобы избежать повреждения ягод и начала порчи.

После мытья малину следует просушить на бумажном полотенце в один слой. Влажную ягоду не рекомендуется хранить в холодильнике, так как она быстро испортится.