Технолог Кузнецова пояснила, что секрет долгого срока хранения заключается в использовании специальных ингредиентов

Многие покупатели привыкли к тому, что обычные торты сохраняются в холодильнике максимум пару-тройку дней. Однако существует немало дешевых десертов промышленного производства, способных сохранять свежесть и мягкость вплоть до трех месяцев. Почему так происходит и каково влияние добавок на вкус и сохранность изделий, рассказала «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова.

Она пояснила, что секрет долгого срока хранения заключается в использовании специальных ингредиентов, замедляющих процессы старения теста и кремов. Обычные бисквиты быстро теряют влагу, крахмал образует кристаллическую структуру, и изделие твердеет. Современные промышленные продукты предотвращают это с помощью:

— Консервантов, таких как сорбат калия и бензоат натрия, препятствующих размножению микроорганизмов и появлению плесени.

— Эмульгаторов вроде лецитина и моно- и диглицеридов жирных кислот, помогающих удерживать влагу и поддерживать консистенцию крема.

— Антиоксидантов, например, аскорбиновой кислоты, продлевающих свежесть продуктов.

Такие добавки разрешены и широко используются производителями, однако постоянное потребление продукции с высоким содержанием синтетических компонентов может оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье потребителей.

Оптимальной альтернативой являются традиционные домашние десерты или фабричные изделия с небольшим сроком годности, содержащие натуральные консерванты, такие как соль, сахар и лимонная кислота. Хотя и они не рекомендуются к ежедневному употреблению, их меньшее количество вредных веществ позволяет снизить риски для здоровья.