Технолог Козырева предложила заменить привычную шаурму на полезный брутч

Традиционный состав шаурмы — лаваш из белой муки, жирный соус, овощи и мясо — не делает ее элементом здорового питания. Подробнее рассказала пищевой технолог Ольга Козырева, передала « Вечерняя Москва ».

Чтобы минимизировать вред, специалист посоветовала готовить шаурму дома из качественных и свежих продуктов. Она также указала на альтернативные рецепты.

По словам эксперта, брутч — блюдо армянской кухни, мясо для которого запекается в духовке, что снижает содержание жиров. Соус делается на основе мацони (кисломолочный продукт), а не майонеза.

Еще один вариант — спринг-роллы. Вместо лаваша азиаты часто используют рисовое тесто, в которое заворачивают овощи, мясо или креветки.