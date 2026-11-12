Технолог Капитонов предостерег от хранения БАДов в ванной и на кухне

Ванная комната и кухня не подходят для хранения биологически активных добавок из-за влажности и перепадов температуры. Об этом «Газете.Ru» сообщил старший технолог компании «Арнест ЮниРусь» (бренд Repeat) Михаил Капитонов.

По словам специалиста, пар во время водных процедур способен спровоцировать нежелательные изменения компонентов. На кухне добавки подвергаются нагреву около плиты или духовки, а также воздействию света на открытых полках. К внешним факторам особенно чувствительны витамин C, коэнзим Q10, таурин и цинк.

Капитонов порекомендовал держать БАДы в закрытом шкафу вдали от окон, раковины и бытовых приборов. Также эксперт призвал не пересыпать средства в другие емкости, плотно закрывать заводскую упаковку после каждого применения и следить за сроком годности.