Технолог Камоликов: белую обувь не стоит замачивать в отбеливателях

Белая обувь требует особого ухода. Ее не стоит замачивать в отбеливателях — риск испортить изделие в таком случае максимальный, сообщил технолог химчистки Арсений Камоликов в беседе с «ТСН 24».

По словам эксперта, также не нужно мыть обувь универсальными пятновыводителями и средствами для кухонь, унитазов. Всегда следует исходить из материалов изделия, чтобы его не испортить. Так, синтетическую обувь проще всего постирать в машинке при 30 градусах.

Кожаную белую обувь рекомендуется протереть очистителем-пенкой для кожи с нейтральным pH и мягкой щеткой, отметил Камоликов.