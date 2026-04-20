Технолог Гладкова посоветовала перевозить замаринованное мясо для шашлыка в сумке-холодильнике или термопакете

Главный технолог сети гипермаркетов «О'КЕЙ» Инесса Гладкова поделилась с «Газетой.Ru» рекомендациями по выбору качественного замаринованного мяса для шашлыков.

По словам эксперта, важно обратить внимание на цвет и текстуру продукта. Говядина должна иметь яркий красный оттенок, а свинина — светло-розовый. Упругость мяса также играет роль: при легком нажатии оно должно быстро восстанавливать форму. Это один из главных показателей свежести.

Если мясо находится в маринаде насыщенного цвета, например, на основе аджики или специй, то нужно обратить внимание на сам маринад. Он должен быть однородным и без помутнений.

Также важно оценить нарезку: куски мяса должны быть примерно одинакового размера и равномерно покрыты маринадом. Это обеспечит равномерное приготовление и сохранение сочности. При выборе мяса в непрозрачной упаковке стоит изучить состав.

«Важно, чтобы все ингредиенты были указаны на этикетке, а их назначение — понятно покупателю. Основу продукта должны составлять мясо, маринад, специи и соль», — отмечает специалист.

Не стоит забывать о сроке годности и дате изготовления. Чем ближе продукт к дате производства, тем лучше он сохранит вкус и текстуру при приготовлении. Также необходимо проверить условия хранения: продукт должен находиться в охлаждаемой витрине при стабильной низкой температуре.

После покупки важно сохранить температурный режим: перевозить мясо лучше в сумке-холодильнике или термопакете, особенно в теплую погоду.