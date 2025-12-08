Технолог Фоменко рассказала, что мандарины с матовой кожурой содержат меньше химических веществ

Нитраты в мандаринах и других цитрусовых могут представлять угрозу для здоровья человека, особенно при регулярном употреблении продуктов с повышенным содержанием этих соединений. Заведующая кафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко рассказала «Газете.Ru» , как выбрать хорошие мандарины.

Как отметила эксперт, нитраты сами по себе не токсичны, но при попадании в организм они могут превращаться в нитриты, а затем в нитрозамины — канцерогенные вещества, способные провоцировать развитие онкологических заболеваний. Кроме того, избыток нитратов негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, нарушает кислородный обмен в крови и может вызывать отравления, особенно у детей, беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом, написал MK.RU.

Чтобы выбрать безопасные цитрусовые, нужно оценить внешний вид плодов: мандарины с неестественно яркой, глянцевой кожурой могут содержать больше химических веществ. Натуральные плоды обычно имеют матовую поверхность с легкой шероховатостью.

Наиболее безопасными считаются мандарины из Абхазии, Грузии и Марокко, где контроль за использованием удобрений строже, чем в некоторых других регионах. Важно также тщательно мыть плоды: перед употреблением рекомендуется тщательно мыть мандарины, а лучше — на несколько минут замачивать их в холодной воде, что частично снижает содержание нитратов, подчеркнула Фоменко.