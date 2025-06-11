Технолог Ершова посоветовала трижды обработать обувь водоотталкивающей пропиткой

Доцент кафедры профессионального и технологического образования Государственного университета просвещения Елена Ершова поделилась с News.ru методом, который поможет защитить кожаную и замшевую обувь от влаги в летний период.

По ее словам, для наилучшей защиты изделие необходимо трижды обработать пропиткой с водоотталкивающим эффектом, делая перерывы по 15 минут между процедурами.

«Однако она (пропитка — прим. ред.) не гарантирует 100-процентного спасения от воды в ливень», — предупредила специалист.

Ершова подчеркнула, что резиновая обувь является наиболее надежным вариантом для защиты от воды, поскольку другие виды обуви при сильном дожде неизбежно промокают.