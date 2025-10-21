Технолог Ершова назвала натуральную шерсть лучшим материалом для теплой одежды

Доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения Елена Ершова рассказала NEWS.ru , что одежда из натуральной шерсти лучше всего согревает в холода.

Специалист отметила, что шерсть сохраняет свои свойства даже при намокании. Ершова рекомендовала носить термобелье, шерстяные лосины или подштанники в холодное время года, поскольку хлопковые материалы быстро впитывают пот и остаются влажными.

По словам эксперта, при выборе синтетической одежды для холодного сезона лучше отдавать предпочтение тянущимся моделям с крепкими швами, избегая оверсайз и слишком объемных фасонов. Также технолог подчеркнула, что легкие многослойные и водонепроницаемые пуховики и куртки обеспечивают лучшую защиту от холода по сравнению с кожаными, замшевыми или меховыми изделиями.