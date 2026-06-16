Технолог Быстров назвал подделку круп реальной схемой фальсификации продуктов

Кандидат технических наук, доцент и заместитель директора института «Высшая школа управления гостеприимством» университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров заявил в беседе с Life.ru , что подделка круп — реальная схема фальсификации продуктов.

По словам эксперта, производители не создают синтетический продукт с нуля, а подменяют дорогое сырье более дешевым, добавляют низкокачественные компоненты или увеличивают массу товара за счет посторонних примесей. Основной мотив такого обмана — экономическая выгода.

Одной из самых уязвимых категорий Дмитрий Быстров назвал рис. Вместо отборного длиннозерного риса в упаковке может оказаться большое количество дробленых зерен или смесь дорогого пропаренного риса с обычным шлифованным.

Быстров подчеркнул, что фальсификация круп — системная проблема, основанная на стремлении максимизировать прибыль за счет введения потребителя в заблуждение. Он советует покупателям обращать внимание на внешний вид крупы, состав на этикетке и репутацию производителя.