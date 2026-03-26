Техноблогер Трухачев рассказал, что сэкономить на онлайн-подписках можно, оплатив сразу за год по семейному тарифу

Техноблогер и автор телеграм-канала Павел Трухачев в беседе с «Москвой 24» поделился советами, как сократить расходы на онлайн-подписки. Одним из эффективных способов экономии он назвал выбор семейных тарифов и оплату подписки сразу за год.

По мнению Трухачева, траты на онлайн-подписки действительно могут вырасти. Рынок контента видео- и аудиоплатформ близок к насыщению, приток новых пользователей замедляется. Чтобы компенсировать издержки, компании могут повышать цены для существующих пользователей.

Техноблогер рекомендовал провести ревизию всех подписок и отказаться от тех, которые дублируют друг друга или не используются долгое время. Для контроля расходов на подписки можно завести отдельную банковскую карту.

«Еще советую никогда не торопиться с оформлением подписки, а сначала всегда использовать пробный период при его наличии. За это время можно оценить, действительно ли на платформе есть полезный контент и насколько часто в течение месяца возникает потребность к нему обращаться», — отметил специалист.

Также стоит проверять наличие промокодов и скидок на официальных сайтах сервисов и подписаться на рассылки, чтобы не пропустить акции.