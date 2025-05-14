Техноблогер Трухачев: качественный водонагреватель стоит от 39 тысяч рублей

Плановое отключение горячей воды началось в Москве с 12 мая. В это время многие используют водонагреватели, чтобы сохранить привычный комфорт. Техноблогер Павел Трухачев рассказал сайту «Москва 24» , на что обратить внимание при выборе прибора.

Эксперт отметил, что накопительные водонагреватели экономичны в плане расхода электроэнергии, но долго нагревают воду — от 15 минут до нескольких часов. Средняя мощность бойлера составляет 1,5 киловатта, и он достигает максимальной температуры в 75 градусов за 165 минут. Есть более быстрые модели с двойным или даже тройным ТЭНом.

Проточные водонагреватели почти сразу выдают горячую воду, но потребляют больше электроэнергии — около 3,5 киловатт. Они подойдут для мытья рук или головы, а также для того, чтобы искупать домашнего питомца после прогулки.

При выборе водонагревателя важно учитывать количество людей, которые будут им пользоваться. Для одного человека подойдет модель объемом от 60 до 100 литров, а для семьи потребуется вместимость в 300 литров. Трухачев посоветовал выбирать бойлеры с закрытым типом ТЭНа — они прослужат дольше и на них не будет накипи.

Бюджетный водонагреватель обойдется примерно в девять тысяч рублей, но срок его эксплуатации небольшой. Средний вариант без быстрого нагрева стоит около 25 тысяч рублей. Водонагреватель премиум-сегмента с защитой от накипи и прочным баком из нержавеющей стали будет стоить от 39 тысяч рублей.