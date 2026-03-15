Техноблогер Корнейчук рассказал, что не остаться без связи поможет стационарный телефон

Избежать проблем с навигацией и связью можно, скачав офлайн-карты на свой мобильный телефон. Однако по-настоящему эффективными являются стационарные телефоны, заявил ведущий YouTube-канала Pro Hi‑Tech Илья Корнейчук в беседе с ИА НСН .

Портал Hi-Tech Mail со ссылкой на пресс-службу Wildberries сообщил, что в Москве продажи бытовых радиостанций (раций) выросли на 27%, а пейджеров — на 73%. Корнейчук поделился советами, как москвичам оставаться на связи даже без интернета.

«На всякий случай стоит носить с собой наличные, если не будут работать терминалы в магазинах. А если у вас дома находится стационарный телефон, то вы победитель по жизни — сможете позвонить кому угодно и когда угодно, так как их соединение не блокируется», — привел слова специалиста сайт «СвободнаяПресса».