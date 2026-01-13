Техноблогер Корнейчук рассказал, что iPhone 4 набирает популярность среди зумеров из-за тренда на винтажные фото

Ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech Илья Корнейчук в беседе с ИА НСН заявил, что компания Apple может «попасть» в аудиторию, если сделает современную версию iPhone 4 и добавит функцию с винтажными фото.

Как отметил специалист, зумеры полюбили iPhone 4 для съемки фото с эффектом зернистости. Спрос на гаджет взлетел на 1000% в начале 2026 года. Пользователи стали публиковать ролики со старыми фото и эффектами, которые дают «зернистый» винтажный результат. Такой визуальный стиль быстро набирает просмотры.

Цена айфона на вторичном рынке взлетела до 2,5–3 тысяч рублей. Однако специалисты напоминают, что его ОС (iOS 7.1.2) уязвима, и доверять гаджету конфиденциальные данные опасно. Корнейчук объяснил, что на старые модели нельзя будет ничего установить.