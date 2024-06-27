Техник-метеоролог Кириллова: гелиограф фиксирует хорошую погоду через прожигание ленты

По словам эксперта, она находится на своем посту в любое время года. Так, Кириллова наблюдает за интенсивностью ливней и града.

Специалист назвала любимым прибором гелиограф. Это устройство фиксирует хорошую погоду через прожигание синей ленты лучом. В результате можно определить продолжительность солнечного сияния.