Техник-метеоролог Кириллова: гелиограф фиксирует хорошую погоду через прожигание ленты
Техник-метеоролог Светлана Кириллова дала интервью телеканалу «Санкт-Петербург». Специалист назвала любимым прибором гелиограф.
По словам эксперта, она находится на своем посту в любое время года. Так, Кириллова наблюдает за интенсивностью ливней и града.
Специалист назвала любимым прибором гелиограф. Это устройство фиксирует хорошую погоду через прожигание синей ленты лучом. В результате можно определить продолжительность солнечного сияния.
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